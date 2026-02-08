Стрелявшего в генерала Алексеева задержали в Дубае и выдали России

Задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, непосредственным исполнителем нападения был гражданин России Л. Корба. Его задержание прошло при содействии партнеров из ОАЭ, после чего он был экстрадирован в Россию.

Пособниками следствие считает россиян В. Васина и З. Серебрицкую. Васин был задержан в Москве, тогда как Серебрицкая покинула территорию России и выехала на Украину.

Розыск предполагаемых организаторов покушения продолжается.

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали, накануне он пришел в себя. Расследуется уголовное дело.