«Стреляли, пули летали над головой»: бойцы СВО из Татарстана рассказали о службе

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Бойцы Тукаевского района встретились с главой района Фаилом Камаевым. Защитники Отечества рассказали о том, как идет служба, задавали руководству вопросы.

Децл, Череп, Охотник — теперь к военнослужащим чаще обращаются по позывным, чем по именам и фамилиям. С момента их отправки на передовую прошло более полугода. И бойцы признаются, как тяжело было родным, как непросто приходилось им самим.

«Стреляли, пули летали над головой. Было страшно. Потом уже как-то привыкли к этому. Сейчас уже как-то нестрашно. Страшно — это, когда наши ребята гибнут. Вот это действительно страшно», — говорит военнослужащий под позывным Череп.

«Слезы были уж, куда деваться. Мы же не на Сабантуй ехали. Как положено, знали, куда едем. Как-то в первые времена дико все было, потом уже привыкаешь к этому: взрывы, стрельба», — делится военнослужащий Децл.

Были слезы, а сейчас чувство гордости за своих мужчин, признаются жены военнослужащих.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«У меня муж мобилизованный. Мы гордимся им, очень по нему скучаем, ждем его. Мы не беззащитные, потому что администрация Тукаевского района все время нам помогает. Вот недавно помогли ребенку собраться в школу», — рассказывает супруга военного.

Как отмечают военнослужащие, все они — патриоты, поэтому и отправились на передовую.

«Я, наверное, больше скромный человек, наверное, но на войне там хочешь, не хочешь, у нас все герои. История долгая. Я ребят выводил из-под обстрела, так скажем. За это и получил награду», — рассказал военнослужащий Охотник.

На встречах с главой Тукаевского района военнослужащие рассказали о том, как идет служба. Для себя ничего не просят, только для своих родных и близких, пока находятся на передовой. Вопросы разные. Например, трудоустройство супруги бойца, получение направления в детские сады, посещение кружков и многое другое.

«Есть вопросы по обеспечению к подготовке к зиме. Некоторым нужно приготовить дрова, пока еще не везде газификация. Даже если дом газифицирован, есть баня — топится дровами. Вот такие элементарные житейские вопросы, но для нас они самые важные. Мы эти вопросы стараемся решить сразу», — отметил глава Тукаевского района Фаил Камаев.

Глава муниципального образования заверил, что нет нерешаемых вопросов, если это касается семей военнослужащих. Жалоб от них не поступало. В конце встречи каждый боец получил коллиматор и продуктовые наборы.