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Ру Тат
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Спорт
18 января 2022  13:40
Cергей Гаврилов

«Стрелу» покинули сразу девять регбистов

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Из регбийной «Стрелы» ушли сразу девять игроков, в том числе трое с истекшим сроком аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Так, в зимнюю паузу «Стрелу» покинули Сергей Евсеев, Тимур Исмаилов, Андрес Фильюн, Дерик Преториус, Гихард Визаж, Алексей Капалин, а также Руслан Баженов, Даниил Суксов и Дамиан Стивенс, у которых завершился период аренды.

Подобный массовый уход игроков в межсезонье не является чем-то необычным. Так, в июле клуб покинули одиннадцать регбистов.

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