«Стрелу» покинули сразу девять регбистов

Из регбийной «Стрелы» ушли сразу девять игроков, в том числе трое с истекшим сроком аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Так, в зимнюю паузу «Стрелу» покинули Сергей Евсеев, Тимур Исмаилов, Андрес Фильюн, Дерик Преториус, Гихард Визаж, Алексей Капалин, а также Руслан Баженов, Даниил Суксов и Дамиан Стивенс, у которых завершился период аренды.

Подобный массовый уход игроков в межсезонье не является чем-то необычным. Так, в июле клуб покинули одиннадцать регбистов.