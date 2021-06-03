Четыре игрока покинули регбийный клуб «Стрела» после окончания сезона

Уже четыре регбиста покинули казанскую «Стрелу» после окончания сезона. Помимо южноафриканца Донована ду Ранда, из команды ушли нападающий Гихард Визаж, защитники Хетаг Дзобелов и Алексей Цейцин.

Контракты Визажа и Дзобелова с клубом истекли, а Цейцин вернулся в красноярский «Енисей-СТМ», откуда был арендован, сообщает пресс-служба «Стрелы».

Южноафриканец Гихард Визаж перешел в «Стрелу» в 2019 году и вместе с командой стал бронзовым призером высшей лиги Чемпионата России по регби, завоевав право выступать в премьер-лиге. Хетаг Дзобелов присоединился к «Стреле» в 2020 году. В регулярном чемпионате он провел все матчи команды без замен и оформил 5 попыток. Играя в «Стреле» Хетаг получил вызов в сборную России.

Алексей Цейцин приехал в команду по ходу сезона и отметился попыткой в первом же своем матче за «Стрелу». Кроме того, он поиграл за команду в трех турах чемпионата России по регби-7.