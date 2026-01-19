«Стрелу-Ак Барс» пополнил форвард первого линии Рябов

Фото: Федерация регби России

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» подписала контракт с нападающим первой линии Александром Рябовым. Сообщается, что 25-летний форвард уже прибыл в расположение клуба в Казань и принимает участие в тренировочном процессе.

Накануне соглашение с новичком прокомментировал спортивный директор казанцев Альфред Хисамов.

«В современном регби очень важно иметь сильную схватку, и Александр − второй столб, пополнивший нашу команду в межсезонье. Это умелый и техничный игрок с чемпионским опытом, который не раз принимал участие в решающих матчах и знает, как играть под давлением. Рассчитываем, что он усилит нашу первую линию, добавит конкуренции и покажет своё лучшее регби», – приводит слова Хисамова пресс-служба татарстанского клуба.

Ранее Александр Рябов выступал за «Кубань», «Булаву» «Богатырей». Последним его место работы стал пензенский «Локомотив».

В прошлом году «Стрела-Ак Барс» выиграла три титула, став чемпионом России по регби-7, обладателем Суперкубка и Кубка страны по регби.