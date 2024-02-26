Стрелок ВСУ: По мне уже стреляли свои, а я хотел выжить. В плен взяли «красиво»

Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона ВСУ младший сержант Дмитрий Дядчук рассказал, как неделю ждал момента, чтобы сдаться в плен в Авдеевке. Он уточнил, что в городе был прикомандирован к 110 бригаде. Видео с допросом пленного опубликовал в своем телеграм-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

По словам военнослужащего, украинские солдаты не знали, что едут в Авдеевку. Им сказали, что их повезут в Донецкую область.

«А Авдеевке все случилось быстро. Заезжали ночью, не видел ничего, а уже днем, как услышал, страшно стало», — рассказывает Дядчук.

Далее он поведал, что во время штурма все его сослуживцы погибли. Оставшись в живых, солдат попытался добраться до своих. Однако с позиций ВСУ велся шквальный огонь. Пришлось спрятаться в ближайшем доме в нечейной зоне.

«Я не знал, что делать. Связи не было. Сидел там семь дней, замерз. Хотел сдаться сразу же, потому что по мне уже стреляли свои, а я хотел выжить», — делится пленный.

Когда в дом вошли военнослужащие ВС РФ и украинец услышал русскую речь, то тут же попросил не стрелять и сдался. Как выразился Дядчук, в плен его «взяли красиво».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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