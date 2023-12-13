Стрелковый комплекс, термы и гостиницы: какие инвестпроекты получили «добро» Минниханова

Предусмотрено три стрелковые галереи. В комплексе будет работать Школа владельцев гражданского оружия

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

В Альметьевске появится спортивно-стрелковый комплекс с тремя галереями и академией

Инвестиционный Совет под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова заслушал презентации восьми инвесторов, которые рассказали о 10 проектах. Из Альметьевска был только один, зато крупный – на 1,17 млрд рублей. Речь идет о спортивно-стрелковом комплексе возле спортивно-оздоровительного комплекса «Мирас». Проект реализуют на улице Шевченко. Окупиться он должен примерно за 7 лет.

«Предусмотрено три стрелковые галереи. Первая – это 100 метров, которая может охватить потребности в снайперской подготовке, вторая – уникальная галерея на 50 метров. Она рассчитана на 270 градусов стрельбы. Здесь отрабатывается такое направление, как практическая стрельба из боевого оружия. Третья галерея будет для условно “детской” стрельбы. Там отрабатываются навыки на пневматике, чтобы дети могли переходить во взрослый спорт», – сообщил руководитель проекта Алексей Деревянкин.

Алексей Деревянкин: «Подобных комплексов на юго-востоке Татарстана просто нет, а по уровню он не будет уступать московским» Фото: предоставлено пресс-службой АИР

В комплексе будет работать Школа владельцев гражданского оружия. Это упростит подготовку сотрудников ЧОПов, считает представитель проекта, а также есть запрос у охотников. Деревянкин отметил, что подобных комплексов на юго-востоке Татарстана просто нет, а по уровню он не будет уступать московским. Ожидается, что в спортивно-стрелковом комплексе можно будет проводить даже федеральные соревнования.

Бани, СПА и бассейн под открытым небом строят для Зеленодольска, а ездить будет Казань

Сразу два проекта будут реализованы в Зеленодольском районе для жителей ЖК «Зеленая долина», но вероятно, что они привлекут и туристов. Первый – банный СПА-комплекс (30 млн рублей) и спортивный комплекс (300 млн рублей), которые будут находиться в «Зеленой долине».

Возле ЖК комфорт-класса на 6,5 тыс. человек должен появиться банный комплекс со СПА-услугами, открытая волейбольная площадка и ресторан с кофейней Фото: предоставлено группой компаний MIR Group

«Наш инвестор, зеленодольский парень Тимур Мир-Игоревич Егоров презентовал сегодня два проекта: спортивный комплекс и зону СПА, общественные бани. Все, за что берется Тимур Мир-Игоревич, реализуется в срок, поэтому, без сомнений, эти объекты появятся в конце 2024-2025 года», – сказал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев журналистам.

Во время заседания Афанасьев поручился за Егорова и Раису Татарстана, рассказав, что этот инвестор за свои деньги возводит в Зеленодольском районе детский сад на 120 мест.

«Это же хорошо, значит, детей будет много у нас!» – сказал Рустам Минниханов.

Так, возле ЖК комфорт-класса на 6,5 тыс. человек должен появиться банный комплекс со СПА-услугами (пилинги, парения, скрабирования и закаливания), открытая волейбольная площадка и ресторан с кофейней.

Тимур Егоров: «Мы велосипед не изобретаем. Мы хотим, чтобы у нас в Зеленодольском районе были все те же самые услуги, как в Казани» Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Мы велосипед не изобретаем. Мы хотим, чтобы у нас в Зеленодольском районе были все те же самые услуги, как в Казани. Мы недалеко, смотрим на старших товарищей и просто копируем. На сегодняшний день в Зеленодольске ни одного банного комплекса нет. Мы хотим, чтобы люди не в Казань ездили, тратили время на дорогу, а ходили у нас», – сказал предприниматель, учредитель «Специализированного Застройщика Зеленая Долина» Тимур Егоров.

Вероятно, что бани со СПА-комплексом будут популярны не только у жителей Зеленодольска. Об этом сказал и градоначальник.

«Мы ожидаем приток туристов из Казани и соседних территорий. Это и город Иннополис, и Волжск. Гости, которые приезжают на остров-град Свияжск, на горнолыжку, в Раифский монастырь. В целом, если это будет хороший объект, люди будут приезжать», – ответил Афанасьев на вопрос «Татар-информа» о потенциале банного комплекса в Зеленодольске.

Второй проект будет состоять из спортзала для игровых видов спорта, фитнес-клуба с открытым бассейном и спортзалами под аренду Фото: предоставлено группой компаний MIR Group

Второй проект будет состоять из спортзала для игровых видов спорта, фитнес-клуба с открытым бассейном и спортзалами под аренду.

«Под спортивный – вопросов нет. 42 сотки земли нужно?» – отреагировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для Челнов – спорткомплекс и производство очистных сооружений

Сразу несколько проектов планируют реализовать в Набережных Челнах. Например, построить гостиницу (300 млн рублей), спортивный клуб с термальным комплексом (1,7 млрд рублей), спортклуб «быстрого доступа» (60,6 млн рублей), а также организовать производство модульных очистных сооружений и подземных резервуаров (51,6 млн рублей).

Талия Минуллина: «В Набережных Челнах будет многофункциональный комплекс со спортзалом, интересной детской зоной, с термальным комплексом внутри» Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Будет многофункциональный комплекс со спортзалом, интересной детской зоной, с термальным комплексом внутри. У него и архитектурное решение интересное», – сказала журналистам глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Проект производства очистных сооружений презентовал его руководитель Эдуард Нургалиев.

«Мы создаем ассортимент модульных очистных сооружений для очистки ливневых стоков: пескоуловители, нефтеуловители. Сами корпуса производятся методом ротационного формования из полиэтилена. Корпус отливается за один производственный цикл, является бесшовным, поэтому прочность этих изделий позволяет использовать их в грунте при строительстве», – презентовал проект Нургалиев.

Проект производства очистных сооружений презентовал его руководитель Эдуард Нургалиев Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Мы используем такие изделия?» – поинтересовался Минниханов. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов подтвердил, что локальные очистные сооружения строятся вдоль дорог, в земляном полотне. Поэтому такое производство пригодится.

«Хорошо, утверждаем тогда», – заключил Минниханов.

Также на заседании одобрены инвестпроект по созданию цифровой информационной системы учета спортивных достижений Республики Татарстан (почти 40 млн рублей), строительство гостиницы «Объект 764» (218 млн рублей) и комплекса придорожного сервиса в составе автозаправки, гостиницы, магазина, мойки автомобилей (885 млн рублей) в Верхнеуслонском районе.