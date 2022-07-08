Стрелки Татарстана взяли две медали на чемпионате России

На личном чемпионате России по стендовой стрельбе на комплексе «Свияга», спортсменки выиграли две медали. Об этом сообщает пресс-служба республиканской федерации.

В первый медальный день татарстанские стрелки дважды поднимались на пьедестал почёта. Сразу две медали принёс хозяйкам площадки женский трап. Милена Видманова и Полина Князева лидировали по итогам предварительного раунда с одинаковым результатом: 113/125, однако далее спортивная удача распределила приоритеты по-своему. Милена финишировала с бронзой, поразив 17 мишеней в 1/2 финала и 18 в медальном матче. Полина выиграла серебро, совершив 15 точных выстрелов в полуфинале и всего одну тарелочку уступив новой чемпионке России Валерии Шуликиной из Москвы, 26-27.

В мужском трапе весь подиум заняли москвичи. Победу одержал Никита Егоров, серебро в активе Ильи Савельева, бронза у Виктора Васичкина, 116+19+22. Завтра, 9 июля, будут определены чемпионы страны на траншее в соревновании смешанных команд.