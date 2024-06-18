Стрельба произошла на предприятии в Рязани, скончалась женщина, мужчина ранен

В Рязани возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство после стрельбы на территории одного из местных предприятий. По данным РИА Новости, 18 июня 2024 года 66-летний житель Скопинского района открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам предприятия в ходе конфликта.

В результате инцидента одна женщина погибла на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений. Второй пострадавший, мужчина, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, конфликтная ситуация произошла на почве имущественного спора и личной неприязни. Стрелявший был задержан сотрудниками правоохранительных органов сразу после инцидента.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.