Стрельба из лука, метание копий: в Казани определят «зимнего богатыря»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

24 февраля в Горкинско-Ометьевский лесу Казани состоится III спортивно-исторический фестиваль «Кыш Батыр. Не просто зимние игры», который определит «зимнего богатыря» сезона 2023/2024. Зрители смогут увидеть захватывающие баттлы – лыжные гонки по историческому биатлону, стрельбу из традиционного лука и метание копий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

«Фестиваль уже с историей, раньше он проводился в Болгаре, но было принято решение переместить его в Казань. В Горкинско-Ометьевском лесу есть хорошая лыжная трасса для соревнования и хорошее пространство для интерактивных площадок. Мероприятие будет интересно для всех категорий граждан», — рассказал она.

Софьина отметила, что в соревнованиях смогут принять участие взрослые и дети, опытные спортсмены и начинающие атлеты, а также семейные команды.

На протяжении всего дня для гостей будут работать интерактивные и спортивные исторические площадки, где можно познакомиться со средневековыми состязаниями, рыцарскими поединками, попробовать свои силы в стрельбе из арбалета, научиться технике метания топора и сулиц, поучаствовать в игре-путешествии, эстафетах, ремесленных мастер-классах и многое другое.

«Фестиваль направлен на приобщение населения к зимним видам спорта, патриотическому воспитанию детей через популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей. Он гармонично вписывается в перечень мероприятий в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи», — заметила Анастасия Софьина.

Основной площадкой станет трасса соревнований с центральной частью — стрельбищем. Также для гостей будет организованы точки питания, установлены кофейные зоны и ярмарка НХП — стрит-маркет, где можно приобрести различные сувениры.

«На соревнованиях будут работать инструкторы, которые будут выдавать участникам в зависимости от рубежа специальные снаряды — копья, арбалет, лук. С собой спортсменам ничего не нужно приносить. Также желающие участники смогут пробежать дистанцию в деревянных лыжах с валенками и в исторических костюмах», — добавил исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Для зрителей будет функционировать семейная зона отдыха, на которой будет работать аниматор, и организована танцевальная площадка, а также зарядка на свежем и морозном воздухе, чтобы согреть всех гостей.