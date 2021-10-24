Казанская «Стрела» завершила год поражением

Казанская «Стрела» сегодня провела последний в этом году матч чемпионата российской регбийной премьер-лиги, проиграв дома красноярскому «Красному Яру» со счетом 7:36.

Проиграв дома в прошлом туре дебютанту лиги московскому «Динамо», сегодня казанцы завершали программу матчей 2021 года, поэтому хозяевам было так важно победить. Не получилось.

В первом тайме сибиряки играли активнее, атаковали настойчивее. «Стрела» никак не могла наладить свое нападение. И как следствие, попытка и реализация «Красного Яра» на 15-й минуте, 0:7 на табло. Гости уверенно ведут игру, добыв в середине тайма еще одну попытку с реализацией — 0:14. Неприятный счет для хозяев.

Но на 30-й минуте за удар в голову был удален до конца встречи игрок гостей. Казанцы усилиями Йоханнеса Тромпа сразу же сделали попытку, Дамайн Стивенс добавил реализацию — 7:21. Однако сибиряки снова сделали попытку с реализацией, 7:28.

И во втором тайме «Стрела» не была похожа на себя. Все попытки хозяев переломить ход борьбы успехом не увенчались. «Красный Яр» в меньшинстве смог увеличить свое преимущество и заслуженно победить.

«Стрела» (Казань) — «Красный Яр» (Красноярск) — 7:36 (7:28).