«Стрела» заняла третье место в чемпионате России по регби-7

В воскресенье, 3 апреля, в Сочи завершился четвертый тур чемпионата России по регби-7. Казанская «Стрела» заняла третье место.

После вчерашних матчей — две победы и одно поражение, казанцы заняли в своей группе второе место. Поэтому в полуфинале сегодня «Стрела» встретилась с победителем другой группы «Локомотивом-Пенза».

Первый тайм казанцы провели очень мощно, попытки Дмитрия Денисова и Романа Рощина, 10:0. Но увеличить свой перевес «Стреле» не удалось. И вторая половина встречи прошла уже под диктовку пензенцев. Две уверенные попытки «Локомотива» — 10:10. Решающей стала единственная реализация в этом матче, ее сделали пензенцы, что и принесло им победу, 12:10. На последних секундах казанцы упустили возможность перевести игру в овертайм, однако не сумели забить штрафной. Во втором полуфинале «ВВА-Подмосковье» уверенно обыграл питерскую «Заставу-7».

В матче за третье место случилось почти полное дежа вю. Вновь казанцы выиграли первый тайм со счетом 10:0 после реализаций Денисова и Александра Тихонова. И снова второй тайм остался за соперником, питерцы также сделали две попытки без единой реализации, 10:10. И все решилось в овертайме, где «Стрела» усилиями Сергея Беленкова вырвала победу, 15:10, финишировав как в третьем туре на третьем месте. В финале «ВВА-Подмосковье» уверенно обыграла «Локомотив» со счетом 33:19.

Но по итогам четырех туров первое место у «Локомотива», второе у «ВВА-Подмосковье», третье у «Заставы-7», «Стрела» четвертая.