Казанская «Стрела» завоевала бронзу третьего тура чемпионата России по регби-7

Сегодня в Сочи финишировал третий тур чемпионата России по регби-7. Казанская «Стрела» в итоге заняла третье место.

Напомним, что вчера казанцы одержали три победы в трех матчах. Что позволило нашим парням выйти напрямую в полуфинал, где «Стрела» попала на «ВВА-Подмосковье» (Монино).

Резвый старт: «Стрела» повела в счете благодаря попытке Сергея Мотова, 5:0. На этом успехи казанцев в полуфинале завершились. Концовка первого тайма и второй прошли под диктовку подмосковной команды. Итоговый счет говорит сам за себя, 5:45.



В матче за третье место «Стрела» сыграла против питерской «Заставы-7» и добилась победы со счетом 22:17. Попытки заносили воспитанники казанского регби Айдар Гафаров, Дамир Байбурин и Александр Тихонов, еще семь очков казанцы получили после точных штрафных и реализаций.

В общем зачете чемпионата России «Стрела» после трех туров занимает третье место за тур до окончания первенства. Первое место у пензенского «Локомотива», второе у «ВВА-Подмосковье».