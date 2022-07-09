Казанская «Стрела» взяла бронзу по регби-7 в первом туре чемпионата России

По итогам первого тура чемпионата России по регби-7 казанская «Стрела» заняла третье место в Пензе.

В первый день группового турнира казанцы стартовали на турнире матчем против красноярского «Енисея», в котором «Стрела» уступила со счётом 12:17 – по одной попытке занесли Эдди Людик и Айдар Гафаров, реализацию забил Роман Рощин.



В следующей игре «Стрела» уверенно переиграла «Липецк» (34:0), совершив шесть заносов. Авторами попыток стали Дмитрий Денисов, Людик, Рощин, Дамир Байбурин, Арсений Петрушинин и Олег Киносьян, последний добавил ещё две точные реализации.



Но в завершающем матче казанцы уступили питерской «Заставе-7» со счетом 7:12. Таким образом, «Стрела» набрала 5 очков и заняла третье место в группе C, имея разницу игровых очков «+24».

В четвертьфинале казанцы обыграли своего обидчика по недавней встрече за третье место в чемпионате страны по регби-15 «ВВА-Подмосковье» со счетом 29:14.

Соперником по полуфиналу у «Стрелы» была вновь «Застава», которая второй раз за два дня обыграла казанцев, на этот раз со счетом 15:14, сделав решающую попытку на последней минуте встречи.

Но в матче за третье место казанцы взяли верх над лидером отечественного регби-15 красноярским «Енисеем» со счетом 19:14. Первый тайм сибиряки выиграли, 14:7, но после перерыва попытки Сергея Мотина и Эдмуна Людика принесли трудную победу «Стреле».

В финале хозяйский «Локомотив» обыграл «Заставу» – 22:7.

Второй тур чемпионата России по регби-7 пройдет 4-7 ноября в Сочи. А чемпионат по регби-15 начнется 16 июля.