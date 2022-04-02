«Стрела» вышла в полуфинал чемпионата России по регби-7

Сегодня в Сочи стартовал четвертый тур чемпионат страны по регби-7. Казанская «Стрела», одержав две победы и потерпев одно поражение, вышла в полуфинал.

В первой встрече дня казанцы уверенно обыграли «Ростов» со счетом 36:5, не позволив усомниться в своем превосходстве.

Но во второй игре уже «Стрела» была разгромлена «ВВА-Подмосковье». Уже в первом тайме «летчики» повели в счете 14:0. Лишь в самой концовке Айдар Гафаров сумел занести единственную попытку, 35:5.

В заключительной игре дня казанцы встретились с красноярским «Енисеем». По сути это был матч за второе место в группе, дающее путевку в полуфинал. И тут «Стрела» своего шанса не упустила. Уже в первом тайме казанцы занесли две попытки усилиями Александра Тихонова и Ивана Людика, 10:0. Во втором тайме «Стрела» удвоила свое преимущество и уверенно победила со счетом 24:0.