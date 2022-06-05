«Стрела» вышла в полуфинал чемпионата России

В последнем туре регулярного чемпионата российской суперлиги по регби казанская «Стрела» разгромила сегодня в Москве «Динамо» со счетом 52:5 и вышла в полуфинал плей-офф.

Дав отдохнуть в предыдущем домашнем матче с лидером турнира «Енисеем» своим лидерам, тренерский штаб «Стрелы» все сделал правильно. Сегодня в Москве казанцы в оптимальном составе уже в первом тайме сокрушили динамовцев.

Всего через две с половиной минуты после начала встречи Йоханнес Тромп занес первую попытку гостей, 0:5. В середине тайма второй занос сделал Роман Рощин, а Якобус Мараис добавил реализацию, 0:12. Третья попытка «Стрелы» и очередная реализация Мараиса — 0:19. Жирную точку в первой половине матча поставил своей попыткой Гиорги Холуашвили, 0:24.

Во втором тайме долгое время москвичи сдерживали атаки казанцев, но затем оборона хозяев рухнула под мощнейшим натиском «Стрелы». 0:52 на последней минуте матча. Лишь в компенсированное время «Динамо» сумело размочить неприятный для себя счет, 5:52.

«Динамо» (Москва) — «Стрела» (Казань) — 5:52 (0:24). 12 июня в Пензе в полуфинале «Стрела» сыграет с «Локомотивом-Пенза». Днем ранее в другом полуфинале в Красноярске «Енисей» примет ВВА-Подмосковье из Монино. Путевки в финал определятся в одной встрече.