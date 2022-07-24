Казанская «Стрела» вырвала победу в Красноярске

Во втором туре чемпионата России по регби-15 казанская «Стрела» в Красноярске победила «Красный Яр» со счетом 22:16, уступая в счете большую часть матча.

После красивой домашней победы над столичной «Славой» в первом туре, сегодня казанцы впервые играли на выезде, в Красноярске. И вновь победили.

Начали матч гости не очень уверенно, позволив сибирякам быстро захватить инициативу в свои руки. Два подряд точных штрафных — 6:0 через 11 минут после начала. Игра у казанцев откровенно не получается, еще и ошибок они наделали очень много. Еще один удачный штрафной в исполнении красноярцев — 9:0, итог первой половины. Характерны цифры потерь: 7-19.

Сделав должные выводы в перерыве, второй тайм гости начали очень мощно. Попытка Эдди Людика, реализация Якобуса Мараиса, 9:7. Но хозяева быстро ответили тем же, 16:7. Упорная и равная игра. Наконец в середине тайма казанцы сумели переломить ход борьбы. Попытки Йохана Тромпа и Германа Давыдова, реализация Мараиса — 16:22. Натужная, но волевая победа «Стрелы».

В следующем туре 30 июля казанцы встретятся в Новокузнецке с «Металлургом».

«Красный Яр» (Красноярск) – «Стрела» (Казань) — 16:22 (9:0)