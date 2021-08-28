Казанский регбийный клуб «Стрела» победил пензенский «Локомотив» со счетом 15:12

Фото: пресс-служба регби-клуба "Стрела"

В очередном матче регбийной Премьер-лиги казанская «Стрела» вырвала на последней минуте победу в Пензе у «Локомотива» со счетом 15:12. При этом казанцы проиграли первый тайм со счетом 0:7.

Встречу соперники начали в качестве соседей по турнирной таблице. Пензенцы занимали четвертое место после четырех туров, казанцы шли третьими после трех побед подряд.

«Локомотив» очень мощно начинает домашние поединки, что хорошо было известно казанцам. Практически всю первую половину встречи за счет активной, жесткой защиты «Стрела» сдерживала настойчивые атаки «Локомотива», вынуждая соперников раз за разом ошибаться и терять мяч.

Сами гости впервые перешли на чужую половину поля на шестой минуте.

Казалось, что на перерыв команды уйдут при счете 0:0, но удаление в рядах «Стрелы» дорого обошлось казанцам. С превеликим трудом на последних минутах первого тайма пензенцы сумели-таки занести попытку и добавили успешную реализацию — 7:0. Добавим, что из-за травмы уже на четвертой минуте гости потеряли одного из своих лидеров Шамиля Давудова, которого пришлось заменить.

Во второй половине встречи гости заметно прибавили в скорости, пошли вперед большими силами и добились своего. Попытка на счету Дмитрия Гриценко, а Дамиан Стивенс добавил реализацию — 7:7. Вся борьба началась по-новой. «Стрела» на волне успеха уже выходит вперед, лихую попытку сделал тот же Гриценко — 7:12, жаль Стивенс не сумел точно пробить реализацию. «Локомотив» сумел отыграться и также не забил реализацию — 12:12. И все же казанцы вырвали победу — за полминуты до конца матча Стивенс реализовал штрафной и принес победу «Стреле», 12:15.

«Локомотив» (Пенза) — «Стрела» (Казань) — 12:15 (7:0).

В следующем туре 11 сентября в Ростове-на-Дону «Стрела» встретится с одноименной командой.