«Стрела» в Москве обыграла ЦСКА

В первом после зимнего перерыва матче чемпионата России по регби-15 казанская «Стрела» в Москве победила ЦСКА со счетом 24:19.

Казанцы не играли в классический регби с 24 октября, полгода. Еще и сильно обновленный состав — больше половины, восемь из пятнадцати заявленных «Стрелой» на матч с армейцами были новичками. Все это сильно осложнило игру гостей.

В первом тайме более сыгранные хозяева за счет точных штрафных быстро повели в счете — 6:0. В это время «Стрела» играла в меньшинстве. Лишь к середине первой половины казанцы сумели нащупать свою игру. И как следствие попытка Дмитрия Гриценко, 6:5. Могли гости и выиграть первый тайм, но не реализовали штрафной и реализацию.

Во второй половине встречи сначала армейцы реализовали четвертый подряд штрафной — 9:5. Но тут же пропустили попытку от Дамира Байбурина, Якобус Мараис добавил реализацию — 9:12. Пятый точный штрафной ЦСКА — 12:12. Омари Гриняев приносит казанцам вторую попытку — 12:17. Первая попытка москвичей с реализацией - 19:17. Долго «Стрела» не могла забить пока не прошла вторая попытка у Гриняева, реализация Йоханнеса Тромпа, тяжелая победа гостей — 19:24.

ЦСКА (Москва) - «Стрела» (Казань) — 19:24 (6:5).

В следующем туре в Москве же 30 апреля «Стрела» сыграет со «Славой». С 39 очками казанцы вышли на третье место.