«Стрела» усилила состав Эдгаром Хамидулиным

Сегодня казанская регбийная «Стрела» подписала контракт с нападающим Эдгаром Хамидулиным. Игрок уже прибыл в расположение команды и принимает участие в тренировочном процессе. Об этом сообщает клубная пресс-служба.



Эдгар Хамидулин родился 1 сентября 1993 года. Мастер спорта по вольной и греко-римской борьбе. Выступал за команды «Самара» (2020-2021), «Ростов» (2021-2022).



Альфред Хисамов, спортивный директор «Стрелы» считает, что Хамидулин добавит конкуренции и глубины состава.



«Мы давно знаем Эдгара, за последние пару лет парень получил хороший опыт в Высшей лиге, неплохо проявлял себя в составе "Ростова". Его переход добавит нашей первой линии конкуренции и глубины состава. Уверен, что своим шансом он обязательно воспользуется».



Сам Эдгар Хамидулин признался, что ранее тренировался с ребятами из «Стрелы».

«"Стрела" – знакомый для меня клуб, я тренировался с ребятами несколько недель, когда только начинался мой путь в регби. Именно по совету тренерского штаба "Стрелы" я пошел в Высшую лигу за игровой практикой и опытом. Знаком почти со всеми игроками, с тренерами, когда была возможность, приезжал на матчи поддержать команду. В команде приняли тепло, все ребята готовы в любой момент прийти на помощь, если это потребуется».

Вчера состав «Стрелы» пополнил Дмитрий Сипкин.