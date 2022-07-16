«Стрела» стартовала с победы в новом чемпионате России по регби

В первом туре чемпионата страны по регби-15 казанская «Стрела» на своем поле обыграла столичную «Славу» со счетом 45:21.

За два сезона пребывания казанцев в элите отечественного регби «Слава» стала «клиентом» «Стрелы» - пять матчей, пять побед казанской команды!

Вот и сегодня первый тайм прошел с заметным игровым преимуществом хозяев, которые быстро — на седьмой минуте, добились успеха. Занос мяча сделал новичок «Стрелы» Герман Давыдов, реализацию добавил Якобус Мараис, 7:0. Другое дело, что казанцы затем растранжирили массу выгодных моментов. А москвичи аккуратно забивали штрафные, 7:6. Еще одна попытка в исполнении Айдара Гафарова, на что гости вновь ответили точным штрафным. Итог первой половины 12:9.

После перерыва борьба обострилась. Роман Рощин (попытка) и Мараис (реализация) увеличили преимущество хозяев, 19:9. Но москвичи ответили двумя подряд заносами — 24:21 за пятнадцать минут до конца. Интригу заметно снизил своей попыткой Эдмунд Людик, Мараис привычно исполнил реализацию — 31:21. А Давыдов сделал дубль, еще один занос, плюс третья точная реализация Мараисом, 38:21. Точку в матче поставил своей эффектной попыткой, второй для него в игре, Людик, реализация Йоханнеса Тромпа — 45:21.

Пятая подряд победа «Стрелы» над «Славой».В следующем туре 24 июля казанцы сыграют в Красноярске с «Красным Яром».

«Стрела» (Казань) - «Слава» (Москва) — 45:21 (12:9)