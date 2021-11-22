«Стрела» стала бронзовым призером второго тура чемпионата России по регби-7

«Стрела» заняла третье место во втором туре чемпионата России по регби-7, в матче за бронзовые медали команда обыграла ЦСКА со счетом 21:17.

На групповом этапе казанцы сыграли против ЦСКА (Москва), «ВВА-Подмосковья» (Монино) и «Таганьего Рога» (Таганрог). «Стрела» обыграла армейцев со счетом 22:7 и уступила монинцам со счетом 7:12. В решающем матче за выход в полуфинал казанцы победили клуб из Таганрога — 24:12.

В полуфинале казанцы встретились с «Заставой» из Санкт-Петербурга – исход матча решился на последних секундах, питерцы победили (12:7).

Лучшим игроком турнира в составе «Стрелы» стал капитан команды Дамир Байбурин, который в пяти матчах оформил шесть попыток. В общем зачете чемпионата России по регби-7 «Стрела» после двух туров идет на третьем месте.