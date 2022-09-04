«Стрела» разгромила в Москве «Динамо»

Казанская регбийная «Стрела» сегодня очень уверенно обыграла в Москве местное «Динамо» со счетом 40:12.

Формально москвичи являются дебютантами суперлиги, но у столичного клуба богатые традиции, идущие еще с 30-х годов прошлого века. Однако казанцы в нынешнем сезоне выступают очень уверенно, потерпев всего одно поражение.

Вот и сегодня в Москве гости быстро занесли мяч в хозяйскую зачетку — это сделал Дамир Байбурин. Наращивая свое преимущество в нападении, казанцы до перерыва сделали еще четыре попытки усилиями ЙоханнесаТромпа, Никиты Вавилина и Эдмунда Людика. Так что первую половину казанцы выиграли со счетом 26:0.

И во втором тайме динамовцы ничего не смогли противопоставить мощному и разнообразному нападению «Стрелы». Казанцы принялись наращивать свое бесспорное преимущество — 0:40 после попытки Антона Дроздова и очередной реализации Якобуса Мараиса.

И только в тот момент, когда гости играли в меньшинстве, «Динамо» сумело «размочить» неприятный счет, организовав две попытки, 12:40.

Уверенная победа «Стрелы». В следующем туре 17 сентября дома казанцы примут «ВВА-Подмосковье» (Монино).

«Динамо» (Москва) — «Стрела» (Казань) — 12:40 (0:26).