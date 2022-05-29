«Стрела» проиграла красноярскому «Енисею» в Казани

В последнем домашнем матче регулярного чемпионата России казанская «Стрела» со счетом 14:22 проиграла действующему чемпиону страны красноярскому «Енисею», играя экспериментальным составом.

Красноярцы очень быстро, на четвертой минуте, сделали свою попытку, 0:5. Через 10 минут гости еще раз занесли мяч в зачетную зону «Стрелы», добавив реализацию — 0:12. Но казанцы смотрелись совсем не плохо, и в середине первого тайма Айдар Гафаров занес ответную попытку, а Якобус Мараис добавил реализацию, 7:12. Но в концовке первой половины «Енисей» сделал вторую попытку, 7:17.

Во второй половине матча борьба обострилась. Попытка Дамира Байбурина и реализация Мараиса — 14:17. Интрига возросла. Но сибиряки сумели сделать решающую попытку, 14:22. В оставшееся время было много жесткой борьбы, но счет более не изменился.

В последнем туре регулярного чемпионата 5 июня в Москве казанцы встретятся с «Динамо», это будет решающий матч за распределение мест. Пока «Стрела» занимает третье место, дающее выход в плей-офф, где сыграют первые четыре команды.

«Стрела» (Казань) - «Енисей» (Красноярск) — 14:22 (7:17)