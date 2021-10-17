Регби-команда «Стрела» проиграла дома столичному «Динамо»

В очередном матче чемпионата российской премьер-лиги по регби казанская «Стрела» крупно проиграла дома столичному «Динамо» со счетом 21:48.

Казанцы вышли на эту встречу с дебютантом лиги в хорошем настроении после уверенной победы в предыдущем туре над «Металлургом» (Нк). Но в итоге провели худший матч в сезоне.

Первый тайм хозяева просто провалили. Началось все с удаления до конца встречи за грубую игру игрока «Стрелы» Дерика Преториуса на седьмой минуте. То есть, все оставшееся время матча казанцы играли в меньшинстве. Чем воспользовались москвичи, раз за разом наказывая хозяев за нарушения правил. Штрафной — 0:3. Две подряд успешных попытки с реализацией — 0:17. Казалось, что первую половину казанцы проиграют в чистую. Но в самой концовке в компенсированное время благодаря причудливому отскоку мяча Йоханнес Тромп занес попытку, а Дамайн Стивенс добавил реализацию. Итог первого тайма 7:17.

После перерыва «Динамо» вновь наказало «Стрелу» за ошибку в обороне — 7:24. Но очень быстро попытку сделал Гихард Визаж, реализацию — Стивенс, 14:24. Хозяевам так и не удалось переломить ход встречи. «Динамо» заслуженно победило, 21:48.

«Стрела» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 21:48 (7:17).

«Стрела» осталась на третьем месте в чемпионате российской премьер-лиги. В следующем туре 24 октября казанцы примут дома красноярский «Красный Яр».