«Стрела» проиграла чемпиону России — «Енисею»

Сегодня «Стрела» уступила в Красноярске «Енисею» со счетом 6:10. При этом все свои очки казанская команда смогла заработать лишь во второй половине встречи.

На этоге игры отразилось то, что первый тайм гости начали в экспериментальном составе, без целого ряда своих лидеров. К тому же уже на второй минуте лишь при помощи врачей покинул поле травмированный Александр Тихонов, к счастью, затем он вернулся в игру. Однако защищались казанцы против мощного нападения «Енисея» очень умело и продуктивно.

Большая часть первого тайма прошла пускай и с территориальным преимуществом сибиряков, но без набранных очков. И только на 25-й минуте хозяевам удалось пройти сквозь оборону «Стрелы» и занести мяч, 5:0. Повторить свой успех в точно такой же манере красноярцам удалось лишь на последней минуте первой половины встречи, 10:0.

После перерыва Алексей Голов со штрафного сократил разрыв в счете — 10:3. Затем наставники гостей стали выпускать на замену своих лидеров, решив, что пора переломить ход встречи. Вышедший со свежими силами на поле Дамайн Стивенс реализует еще один штрафной — 10:6. Но сибиряки сумели сохранить победный счет до финального свистка.

«Енисей» (Красноярск) — «Стрела» (Казань) — 10:6 (10:0).

В следующем туре 8 октября «Стрела» примет дома «Металлург» (Новокузнецк).