«Стрела» прервала свою победную серию

В первом в этом году домашнем матче российской регбийной премьер-лиги казанская «Стрела» проиграла пензенскому «Локомотиву» со счетом 19:23.

Одержав две победы в Москве над ЦСКА и «Славой» казанцы сегодня проводили первый домашний матч в весенней части чемпионата. Но продлить серию победу не сумели.

Примечательно, что мяч в игру ввел чемпион России 2022 года по водному поло Эмиль Зиннуров из казанского «Синтеза». Дебют матча остался за более настырными казанцами — два точных штрафных в исполнении Якобуса Мараиса, 6:0. Но развить успех хозяевам не удалось, еще и в меньшинстве остались, что позволило пензенцам перехватить инициативу. Точный штрафной, первая попытка в игре, реализация, еще один штрафной — 6:13. Но на последней минуте Мараис забил третий штрафной, изменив счет на 9:13.

Во втором тайме Мараис забил свой четвертый штрафной — 12:16. Но пензенцы занесли еще одну попытку с реализацией, 12:23. Все попытки казанцев переломить ход борьбы успехом не увенчались. Лишь на последней минуте занос Дмитрия Гриценко и реализация Мараиса позволили хозяевам поправить разницу в счете, 19:23. Первое поражение «Стрелы» в весенней части чемпионата.

«Стрела» (Казань) - «Локомотив» (Пенза) — 19:23 (9:13). В следующем туре 21 мая «Стрела» примет дома подмосковную ВВА-Подмосковье.