«Стрела» прервала победную серию

В очередном матче чемпионата премьер-лиги России по регби казанская «Стрела» уступила в подмосковном Монино ВВА-Подмосковью со счетом 14:19.

Месяц назад казанцы на своем поле крупно уступили «летчикам» в домашнем матче Кубка России. Но в чемпионате страны «Стрела» полетела с первого же тура, одержав пять побед подряд. Поэтому встреча в Монино ожидалась с большим интересом.

В первом тайме с первых же секунд на поле развернулась яростная борьба с обилием жестких стычек. На шестой минуте хозяева остались в меньшинстве, и казанцы тут же воспользовались численным преимуществом — попытку оформил Гиорги Холуашвиили. Реализацию четко исполнил Дамиан Стивенс — 0:7. жаль, что вскоре Гиорги из-за травмы ноги был вынужден покинуть поле. Лишь в середине первой половины встречи со штрафного «летчики» размочили счет, 3:7. И тут же хозяева вышли вперед, сделав попытку, 8:7.

Перехват небрежной передачи соперника Айдаром Гафаровым — попытка, реализация Стивенса — 8:12. В концовке тайма монинцы своей попыткой сократили разрыв в счете до минимума, 13:14.

После перерыва при таком счете страсти предсказуемо накалились. Точный штрафной и ВВА впереди — 16:14. Травму у гостей получает Сергей Беленков. Яростная борьба продолжается. Хозяева забивают еще один штрафной — 19:14. Еще один игрок «Стрелы», Магомед Давудов, при помощи врачей покидает поле из-за травмы. Монинцы сумели сохранить победный счет. «Стрела» проиграла после пяти побед подряд.

ВВА-Подмосковье (Монино) — «Стрела» (Казань) — 19:14 (13:14).

В следующем туре 30 сентября казанцы сыграют в Красноярске с лидером чемпионата «Енисеем».