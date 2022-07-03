«Стрела» пополнила свои ряды нападающим

Сегодня казанская регбийная «Стрела» подписала контракт с нападающим Егором Зыковым, игрок прибыл в расположение команды и присоединился к тренировочному процессу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Двадцатидевятилетний уроженец Красноярска Егор Зыков до 21 года играл в хоккей, проведя 111 матчей в МХЛ и восемь в ВХЛ. Регбийную карьеру начинал в системе «Енисея-СТМ», также выступал за команды «Металлург», «Красный Яр», «ВВА-Подмосковье» и ЦСКА. Провел шесть матчей за сборную России по регби и в игре против Румынии 7 марта 2020 года занес свою первую попытку в составе национальной команды.

Спортивный директор «Стрелы» Альфред Хисамов рассчитывает с помощью Зыкова обеспечить усиление второй линии команды.

«Мы хотели усилить нашу вторую линию и довольны тем, что удалось заполучить Егора. Это опытный замок, поигравший в топ-клубах чемпионата России, выступавший за сборную страны. Рассчитываем, что он укрепит позицию во второй линии и поможет команде добиться результата в новом сезоне», — пояснил Хисамов.

Сам Зыков упомянул высокие задачи, стоящие перед «Стрелой»: «Рад присоединиться к самому сплоченному коллективу чемпионата России. „Стрела“ ставит перед собой самые высокие задачи, и мне хочется помочь команде в их достижении. Впечатления от перехода только положительные, в команде приняли тепло — с кем-то пересекались на регбийных полях, с кем-то вместе работали в сборной. В новом сезоне ставлю себе задачу как можно быстрее адаптироваться в команде и принести ей максимум пользы».

Седьмого июля в Пензе казанцы стартуют в первом туре чемпионата страны по регби-7, а 16-го числа начнется чемпионат России по классическому регби-15.

Зыков стал третьим новичком «Стрелы» за три последних дня.