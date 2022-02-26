«Стрела» подписала третьего новичка за три дня

Сегодня казанский регбийный клуб «Стрела» подписал контракт с Романом Рощиным, который выступает на позиции фуллбэка и крайнего трехчетвертного. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Роман Рощин родился 28 августа 1993 года в Краснодаре. Выступал за команды «Юг» (с 2010 по 2013 год), «Кубань» (с 2013-го по 2020-й), «Богатыри» (2020–2021) и «Ростов» (2021–2022).

Становился победителем (2016 и 2017) и бронзовым призером (2018) чемпионата Европы по регби-7, чемпионом России по регби-7 (2010, 2013, 2015 и 2017), обладателем Кубка России по регби-7 (2013 и 2014), бронзовый призером клубного чемпионата мира по регби-7 (2013).

В четверг и пятницу, 24 и 25 февраля, «Стрела» пополнила свои ряды еще двумя спортсменами — Дмитрием Сипкиным и Эдгаром Хамидулиным.

Спортивный директор «Стрелы» Альфред Хисамов обратил внимание на опыт новичка. «Роман — опытный игрок, который здорово проявил себя в регби-7: уверен, что он усилит нашу семерочную команду, добавит опыта в тренировочном процессе. При этом его игровые качества также востребованы в регби-15, он большой профессионал. Надеемся, что он добавит скорости нашей линии трехчетвертных и принесет много пользы команде».

Сам Роман Рощин рассказал, что давно знаком со столицей Татарстана: «С Казанью я знаком давно — классный, интересный город. В команде здорово приняли, против многих ребят мне довелось поиграть. Отличный, дружный коллектив. Интересные тренировки, очень профессиональный подход со стороны тренерского штаба и менеджмента к тренировочному процессу». И добавил: «Чувствую себя как дома, очень рад, что переход состоялся».