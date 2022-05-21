«Стрела» одержала волевую победу

В очередном домашнем матче чемпионата России по регби казанская «Стрела» обыграла подмосковный «ВВА-Подмосковье» со счетом 19:18, уступая после первого тайма 5:13.

Сегодня встречались соседи по турнирной таблице, которых разделяло всего два очка: гости шли четвертыми, хозяева — пятыми.

В первом тайме, несмотря на активный старт хозяев, первыми успеха добились «летчики» — попытка и точная реализация, 0:7 через восемь минут. Лишь в середине периода казанцам удалась ответная попытка, 5:7 усилиями Дамира Байбурина. Но, забегая вперед, скажем, это все, что удалось сделать «Стреле» до перерыва. А вот гости забили еще два штрафных, 5:13, итог первой половины матча.

Во втором тайме мощный натиск хозяев принес свои плоды. Попытка Николая Казаликашвили и реализация. Затем еще одну попытку занес Омари Гриняев, а Якобус Мараис аккуратно исполнил реализацию — 19:13. Все, что удалось сделать гостям в оставшееся время, это сократить разрыв в счете до минимума, 19:18, волевая победа «Стрелы», поднявшейся на третье место.

«Стрела» (Казань) — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 19:18 (5:13).

В следующем туре 5 июня в Москве казанцы встретятся с «Динамо».