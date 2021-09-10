«Стрела» одержала пятую победу подряд

Казанская «Стрела» увеличила свою победную серию в чемпионате России по регби до пяти матчей. Сегодня казанцы разгромили в Ростове-на-Дону одноименную команду со счетом 48:10.

Игра «Стрелы» стала приятным открытием в нынешнем сезоне российской премьер-лиги. Проиграв в первом туре в Новокузнецке «Металлургу» не без участия судей, затем казанцы одержали четыре победы подряд, демонстрируя атакующую игру.

Вот и сегодня в Ростове-на-Дону во встрече с дебютантом лиги, который проиграл все пять матчей, казанцы активно стартовали. Южноафриканский легионер гостей Эдмунд Людик уже на пятой минуте мастерски реализовал попытку, 0:5. Но затем хозяева предприняли активные попытки отыграться, атаковали много и настойчиво. Но оборона «Стрелы» справилась с этим натиском, а когда мяч вылетел из кучи игроков, тот же Людик его подхватил и в гордом одиночестве убежал к чужой зачетной базе — 0:10. Следом Дамайн Стивенс добавил реализацию — 0:12, итог первой половины встречи.

После перерыва «Стрела» с новыми силами полетела вперед, окончательно разгромив ростовчан. Людик добился хет-трика, реализовав три попытки. При счете 3:36 тренерский штаб гостей предсказуемо заменил всех своих лидеров. Но и вышедшие на замену резервисты смогли продолжить разгром «Ростова». Итоговый счет 10:48 говорит сам за себя. Пятая победа подряд вывела «Стрелу» на первое место в чемпионате.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Стрела» (Казань) — 10:48 (0:12).

В следующем туре 18 сентября в подмосковном Монино «Стрела» сыграет с ВВА-Подмосковье.