«Стрела» обыграла в Казани московскую «Славу» в матче чемпионата России по регби

Казанская «Стрела» сегодня на своем поле обыграла столичную «Славу». Матч в рамках чемпионата России по регби завершился со счетом 19:7.

После вылета из розыгрыша Кубка России казанцы сосредоточились на играх Российской премьер-лиги, как и было изначально задумано.

Однако уже в первом тайме против «Славы» хозяева недобрали 13 очков из-за промахов со штрафных и реализации, несмотря на то что сама игра проходила под диктовку «Стрелы». Только на 29-й минуте казанцы сумели продавить оборону москвичей и занесли попытку, это сделал Вячеслав Красильник, 5:0. А оставшись в меньшинстве, хозяева наконец реализовали первый штрафной, с пятой попытки попал намибийский легионер «Стрелы» Дамиан Стивенс, 8:0. У гостей до перерыва практически не было шансов на успех.

Фото: пресс-служба РК "Стрела"

Во втором тайме «Стрела» продолжила доминировать на поле. Еще один точный штрафной исполнил Стивенс — 11:0. У гостей же ничего не получалось. Однако затем первый свой момент в середине тайма москвичи не упустили, попытка плюс реализация — 11:7. Интрига мгновенно возродилась. Тотчас очередной штрафной забил Стивенс — 14:7. Все вопросы о победителе встречи сняла удачная попытка Дмитрия Гриценко, 19:7. Уверенная победа казанцев, третья в четырех турах.

«Стрела» (Казань) — «Слава» (Москва) — 19:7 (8:0). В следующем туре 28 августа в Пензе казанцы встретятся с «Локомотивом».