Казанская «Стрела» обыграла московскую «Славу» со счетом 27:7

В очередном туре чемпионата России по регби-15 казанская «Стрела» в Москве победила «Славу» со счетом 27:7.

«Стрела» очень уверенно начала второй за неделю матч в Москве. Всего через пять минут после начала встречи эффектный фланговый рейд Йоханнеса Тромпа привел к успешной попытке. Тут же другой легионер гостей Якобус Мараис уверенно пробил реализацию — 0:7. И в дальнейшем казанцы доминировали на поле. Но увеличить свой перевес «Стреле» удалось только после точного штрафного удара в исполнении Мараиса, 0:10. С таким счетом и завершилась первая половина игры, хотя гости еще не раз могли увеличить счет. У москвичей практически не было шансов на успех.

После перерыва «Слава» взвинтив темп, пошла вперед большими силами. Но сначала Мараис метко пробил штрафной, 0:13. А хозяевам удалось-таки протаранить оборону казанцев и точно пробить реализацию — 7:13. Перелом? Нет. Гости быстро ответили своей попыткой (Эдмунд Людиг) и реализацией (Мараис), 7:20. Упорная и жесткая борьба шла до последних минут матча. Точку в игре поставили попыткой Дамир Байбурин и реализацией Мараис, 7:27. Вторая подряд победа казанцев в весенней части чемпионата.

«Слава» (Москва) - «Стрела» (Казань) — 7:27 (0:10). Победа вывела «Стрелу» на третье место в турнирной таблице. В следующем туре 6 мая дома казанцы примут пензенский «Локомотив».