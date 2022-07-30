«Стрела» обыграла «Металлург» в матче чемпионата России по регби

В третьем туре чемпионата России по регби-15 казанская «Стрела» победила в Новокузнецке «Металлург» со счетом 28:13. Это третья подряд победа казанцев.

Сибиряки очень быстро реализовали штрафной, 3:0. Еще и Айдара Гафарова из-за травмы гости потеряли. Но довольно быстро «Стрела» игру выровняла, к тому же «Металлург» остался в меньшинстве. Попытка Никиты Вавилина, реализация Якубуса Мараиса — 3:7.

В середине тайма еще один занос сделал Герман Давыдов, Мараис вновь точен на реализации — 3:14. Но концовка первой половины осталась за сибиряками, сумевшими свести преимущество казанцев к минимуму — 13:14.

После перерыва несмотря на частые ошибки в «коридорах», гости уверенно оборонялись и продолжили агрессивно играть в нападении. Попытка Эдмунда Людика, занос Романа Рощина — 13:28.

В четвертом туре 7 августа на своем поле «Стрела» примет пензенский «Локомотив».

«Металлург» (Новокузнецк) - «Стрела» (Казань) — 13:28 (13:14).