«Стрела» не вышла в полуфинал Кубка России

Сегодня в четвертьфинальном поединке Кубка России по регби, прошедшем в Красноярске, казанская «Стрела» со счетом 24:30 уступила хозяйскому «Красному Яру» и покинула турнир.

Здесь же во втором туре чемпионата страны 24 июля казанцы обыграли красноярцев. Но кубковые поединки традиционно отличаются непредсказуемостью. Месяц назад весь матч вели в счете хозяева, а теперь уже через три минуты на табло горело 0:7. Эффектная попытка Германа Давыдова и аккуратная реализация Якобуса Мараиса.

Однако через десять минут ситуация резко поменялась — 10:7, хозяева сделали резкий рывок. В середине периода гости наказали сибиряков за потерю мяча — 17:14 после попытки Никиты Вавилина и реализации Мараиса. В итоге напряженный тайм завершился со счетом 20:21.

Во втором тайме Мараис со штрафного сделал счет 20:24. Штрафной «Красного Яра» восстановил интригу — 23:24. И всё же решающую попытку с реализацией в концовке сделали красноярцы, 30:24.

В полуфинале Кубка «Красный Яр» встретится с пензенским «Локомотивом». А в чемпионате России 4 сентября в Москве казанцы сыграют с «Динамо».

«Красный Яр» (Красноярск) — «Стрела» (Казань) — 30:24 (20:21).