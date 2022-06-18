«Стрела» не смогла взять бронзу регбийной Суперлиги

Сегодня в матче за третье место чемпионата российской Суперлиги по регби казанская «Стрела» на своем поле проиграла «ВВА-Подмосковье» из Монино со счетом 32:41. Хозяев подвела игровая дисциплина.

Потерпевшие неудачу в полуфиналах в субботу оспаривали право на владение бронзовыми медалями. Сам комплект медалей еще до начала встречи был выставлен на всеобщее обозрение недалеко от кромки поля — хороший стимул. А символический ввод мяча в игру произвела капитан казанского волейбольного «Динамо-Ак Барс» Ирина Королева.

Игра же началась с того, что хозяева из-за травмы потеряли одного из своих лидеров — Романа Рощина. Кроме того, из-за дисквалификации за удаление в полуфинале не играл еще один ведущий игрок — Дмитрий Гриценко. Первыми занесли свою попытку, это сделал Джастин Ламберт, казанцы — 5:0. Очень быстро гости отыгрались и вышли вперед — 5:12, «Стрела» еще и оказалась в меньшинстве. Несмотря на это, хозяева сделали две попытки усилиями Арсения Петрушинина и Омари Гриняева, плюс реализация от Йохана Тромпа — 17:12. Однако еще одно удаление в составе казанцев позволило подмосковной команде вновь оторваться в счете. Итог первой половины встречи — 17:26.

После перерыва «летчики» стартовали очень мощно — 17:36. Удачные попытки от Эдмунда Людика, Тромпа и Джастина Ламберта вроде бы обозначили перелом в игре, 32:41, но гости нейтрализовали рывок казанцев. Счет больше не изменился. «Стрела» не смогла продолжить «бронзовую» серию казанских команд после женской баскетбольной «Казаночки», мужского волейбольного «Зенита» и мужского баскетбольного УНИКСа. Тем не менее четвертое место можно считать успехом для «Стрелы», всего второй сезон играющей на высшем уровне.

Впрочем, отдыхать казанцам некогда. С 7 по 10 июля в Пензе пройдет первый тур чемпионата России по регби-7, новый чемпионат по классическому регби стартует 15 июля. А чемпион страны определится завтра в Красноярске, где встретятся местный «Енисей» и пензенский «Локомотив», которому казанцы уступили в полуфинале.

«Стрела» (Казань) — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 32:41 (17:26).