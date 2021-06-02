Регбийный клуб «Стрела» начнет сезон через полтора месяца

Казанская «Стрела» стартует в чемпионате России по регби-15 в июле 2021 года, информирует клубная пресс-служба.

Планируется, что в турнире сыграют 10 клубов. Первый тур чемпионата запланирован на 24-25 июля, осенняя часть (11 туров) завершится в октябре. Возобновится турнир в апреле 2022 года, регулярный чемпионат закончится в начале июня.

Кубок России по регби пройдет с августа по октябрь. Чемпионат России по регби-7 будет сыгран в 4 тура с июля 2021 года по март 2022 года.

«Стрела» завершила минувший сезон на шестом месте.