«Стрела» мощно стартовала в регби-7

Сегодня в Сочи стартовал третий тур чемпионата России по регби-7. Казанская «Стрела» провела три матча и все выиграла, продемонстрировав и мощное нападение и характер. Хорошо себя показали новички команды.

В утренней встрече с красноярским «Красным Яром» казанцы уже в первом тайме набрали 12 очков, сделав две попытки и одну реализацию. После перерыва, тайм в регби-7 длится семь минут, «Стрела» оформила разгром сибиряков. Итоговый счет красноречиво говорит о характере игры — 38:0.

И во втором поединке казанцы не позволили соперникам из пензенского «Локомотива», а они лидировали в турнире после двух туров, набрать ни одного очка. В первом тайме Айдар Гафаров совершил попытку, Дамир Байбурин добавил реализацию, 7:0. Во втором тайме, играя в меньшинстве, «Стрела» усилиями своего дебютанта Владислава Перестяга — попытка, и другого новичка Романа Рощина — реализация установила итоговый счет 19:0.

Самым сложным получился третий матч, который казанцы выиграли только чудом. В первом тайме игроки «Таганьего Рога» совершили удачную попытку и добавили реализацию, 0:7, хотя инициативой владели казанцы. После перерыва Дмитрий Денисов сделал попытку, 5:7. И когда шли последние секунды встречи южане совершили потерю мяча, Айдар Гафаров перехватил мяч, убежал к чужой базе и занес победную попытку, 10:7, волевая победа «Стрелы».

Завтра на турнире пройдут стыковые матчи.