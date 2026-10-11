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На главную ТИ-Спорт 11 октября 2026 13:34

«Стрела-Ак Барс» вышла в финал регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ»

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«Стрела-Ак Барс» вышла в финал регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ»
Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс"

Казанская «Стрела-Ак Барс» вышла в финал чемпионата России по регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ» в ответном полуфинальном матче со счетом 18:20. Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Красноярске.

Хозяева выиграли первый тайм со счетом 20:0, во втором тайме казанцы ответили рывком 8:10. По сумме двух встреч «Стрела-Ак Барс» оказалась сильнее: первый матч в Казани завершился крупной победой казанского клуба – 30:13, и этого преимущества хватило для путевки в финал.

В составе «Стрелы-Ак Барс» попытки сделали Рикерт Корфф и Омари Гриняев, реализацию – Кобус Мараис, штрафные – Кобус Мараис и Питер Стинкамп.

Казанский клуб продолжит борьбу за золото чемпионата России.

#регби #Ак барс
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