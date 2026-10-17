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На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026 10:30

«Стрела-Ак Барс» встретится с «Динамо» в финале чемпионата России по регби

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«Стрела-Ак Барс» встретится с «Динамо» в финале чемпионата России по регби
Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс"

В воскресенье, 18 октября, на стадионе «Москвич» в Москве состоится финальный матч чемпионата России по регби между столичным «Динамо» и казанской командой «Стрела-Ак Барс». Начало встречи запланировано на 12:30. Болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире на телеканале «Матч Страна». Трансляция начнётся в 12:25.

Оба финалиста в упорной борьбе преодолели полуфинальную стадию турнира. «Стрела-Ак Барс» по сумме двух матчей оказалась сильнее красноярского «Енисея-СТМ». Московское «Динамо» в своей полуфинальной серии взяло верх над ещё одним представителем Красноярска – клубом «Красный Яр».

Предстоящий финал станет повторением прошлогодней встречи, где удача сопутствовала казанской команде, которая одолела динамовцев и завоевала золотые медали.

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