«Стрела-Ак Барс» уступила в Суперкубке России: минус один титул у команды ДжейПи Нила в сезоне-2026

В финале турнира татарстанцы уступили московскому «Динамо». Что произошло с казанцами в одной из главных встреч на старте сезона регби – в материале «ТИ-Спорта».





«Стрела-Ак Барс» упустила победу в Суперкубке России

Казанская «Стрела-Ак Барс» уступила московскому «Динамо» в борьбе за первый трофей сезона - в финале Суперкубка России по регби. Для команды Юрия Кушнарева, в отличие от подопечных ДжейПи Нила, это первый престижный трофей в истории регби-15.

Накануне эти две команды встретились в подмосковном Монино на новеньком стадионе «ВВА-Подмосковье». Матч между соперниками по праву считался открытием сезона. Казанцы ехали с настроем подтвердить статус фаворита двух последних лет, а столичная команда готовилась к одному из важнейших противостояний в стартующем сезоне.

Напомним, что татарстанцы дважды подряд (в сезоне 2024 и 2025) становились обладателями Суперкубка России. А в прошлом году завоевали еще два титула: чемпионата России и Кубка страны. Это подняло казанскую команду до величины топ-клуба России.

Минус один титул в сезоне-2026

Накануне, перед матчем, главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил отметил, что его команде по силам и они постараются подтвердить статус топ-клуба, хотят это будет и непросто, а предстоящая встреча с «Динамо» в формате Суперкубка России покажет, в каком функциональном состоянии его подопечные подошли к сезону.

«Самое главное состояние, в котором игроки подойдут на решающую игру, одна из которых пройдет в ближайшую субботу. Она как раз и покажет, как мы провели межсезонье и насколько готовы к началу чемпионата», - сказал ДжейПи Нил во время предсезонной пресс-конференции с журналистами.

С первых минут матча казанцы сходу смогли захватить инициативу и первыми открыли счет. Правда москвичи быстро отыгрались за счет двух штрафных, но перед самым перерывом отличился полузащитник «Стрелы-Ак Барс» Кобус Мариас и добыл первое преимущество в этой встрече для своей команды.

Последний штурм казанцев не принес победы во встрече

После перерыва игра видоизменилась и стала активнее и жестче. В начале второго тайма в большинстве отличилось «Динамо». Вперед свою команду вывел Иван Дорофеев. Казанцам удалось несколько сократить отставание, но безуспешно. К слову, 20-летний Дорофеев стал и героем концовки не только тайма, но и встречи.

Отдельно, пожалуй, стоит отметить заключительную атаку казанцев. Они отставали на три очка от своего оппонента и, получив право на штрафной, решили пойти ва-банк и создать финальный штурм, который успехом не увенчался.

На счету казанцев в этой встрече три штрафных у Кобуса Мариаса. Новичок Питер Стинкамп набрал первые очки в России. Для «Динамо» Эдуард Фуше забил реализацию и обеспечил преимущество «+3».

ДжейПи Нил после игры с «Динамо»: «Было очень тяжело»

После игры ДЖейПи Нил признался, что его команде было тяжело, так как это первая игра в сезоне. Также 45-летний специалист добавил, что теперь знает, над чем работать...

«У нас было много возможностей, но мы не смогли их воплотить в очки. Это первая игра в сезоне, что можно было заметить по первым 20-30 минутам. Было очень тяжело, но моменты для попыток у нас были, в особенности, во втором тайме, когда мы стали играть гораздо лучше. Будем работать над ошибками, хорошо, что мы поняли их и сейчас мы знаем, в каком состоянии мы находимся», - приводит слова наставника «Стрелы Ак Барс» официальный сайт регби России.

Казанцы продолжат подготовку к основной части сезона у себя дома. Регулярная часть чемпионата России по регби начнется 1 мая. «Стрела-Ак Барс» дебютную встречу сыграет 9 мая в Казани против «Красного Яра».

Напомним, что в столице Татарстана будет отстроен новый стадион вблизи прежнего «Тулпара». На нем в рамках официальных встреч будет выступать основная команда. Однако дебютировать на новом сооружении команда ДжейПи Нила сможет только ближе к концу чемпионата, так как сдача объекта запланирована на август 2026 года.