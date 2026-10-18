«Стрела-Ак Барс» уступила «Динамо» в финале чемпионата России по регби

Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс"

Казанская «Стрела-Ак Барс» проиграла московскому «Динамо» со счетом 20:26 в финальном матче чемпионата России по регби. Встреча прошла на стадионе «Москвич» в Москве.

Таким образом, казанский клуб не смог защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне. Тогда в финале «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» со счетом 32:30 и впервые стала чемпионом России.

В матче за третье место «Енисей-СТМ» победил «Красный Яр» (52:24). По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло первое место, «Енисей-СТМ» — второе, «Стрела-Ак Барс» — третье, «Красный Яр» — четвертое. Рекордсменом по количеству титулов остается «Енисей-СТМ», выигрывавший золотые медали 13 раз.