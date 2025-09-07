«Стрела-Ак Барс» сыграет против «Локомотива-Пензы» в финале Кубка России по регби

Фото: strelarugby.ru

Сегодня, 7 сентября, казанская «Стрела-Ак Барс» сыграет против «Локомотива-Пензы» в решающем финальном матче Кубка России по регби.

Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Время начала матча – 14:30 мск.

Напомним, в четвертьфинале пензенский «Локомотив» обыграл «Металлург» (69:14) , а казанская «Стрела-Ак Барс» московскую «Славу» (40:3).

В полуфинале пензенцы оказались сильнее «Красного Яра» (19:10), а татарстанцы победили «Енисей-СТМ» (48:24).

В новейшей истории финалисты встречались 13 раз. Пока татарстанцы уступают пензенцам в одну победу (7:6).

Финальная встреча Кубка России-2025 может уравнять количество побед и поражений между соперниками, в случае если казанцы окажутся сильнее.

Напомним, ранее «Стрела-Ак Барс» становилась победителем Кубка России в 2023 году.

Кроме того, татарстанцы дважды удостаивались титула обладателей Суперкубка России. В 2024 году в финале турнира они обыграли «Локомотив-Пензу», а в 2025-м - «Енисей-СТМ».