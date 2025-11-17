news_header_top
«Стрела-Ак Барс» - серебряный призер регби-7

В Сочи казанская РК «Стрела-Ак Барс» уступила в четвертом туре московскому «Динамо» (10:14) и стала серебряным призером чемпиона России по регби-7. Перед этим татарстанцы одержали победы во всех 12 матчах группового этапа в отличие от оппонента, на счету которого было всего 10 побед.

Напомним, в прошлом году казанцы стали чемпионами по регби-7. На счету «динамовцев» - это первое достижение в данном турнире в истории.

В нынешнем сезоне «Стрела-Ак Барс» завоевала три трофея, став чемпионом в регби-15 и обыграв в финальной встрече московское «Динамо» (32:30). А также татарстанцы взяли Кубок и Суперкубок и страны.

