Лидия Григорьева: «Казань была самой большой любовью Равиля Бухараева»

Лидия Григорьева – о том, каким поэтом и человеком был Равиль Бухараев

«Он не корысти ради уехал и не покоя и благополучия искал. Недаром одна из главных его книг называется «Дорога Бог знает куда», – напоминает Лидия Григорьева, вдова Равиля Бухараева, которому сегодня исполнилось бы 75 лет. Поэтесса, живущая попеременно в Лондоне и Москве, рассказала «Татар-информу», каким был большой русский и татарский писатель.