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Основной день форума «ТАЙМ: Россия–Индия»
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Фоторепортаж
Состоялась панельная дискуссия «Культурный мост: Россия — Индия. Искусство, традиции»
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От опытов в химии до карьеры в СИБУРе: в Казани проходит «Менделеевская смена»«Менделеевская смена» познакомит с нефтехимией почти 2,9 тыс. казанских учащихся
В Казани школьники смогут самостоятельно создать полимерный композит с магнитными свойствами, познакомиться с виртуальным Дмитрием Менделеевым и узнать, как устроено современное нефтехимическое производство. Такие занятия проходят в рамках федерального проекта СИБУРа «Менделеевская смена», который стартовал 12 октября.
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«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов об отцах и отцовствеОтцы, бати и папы в 8 вопросах и ответах
Хотя отец, в отличие от матери, может быть автором сотен и тысяч детей, «Татар-информ» такие рекорды осуждает. Поэтому в нашем тесте ко Дню отца вы не найдете вопросов о настрогавшем 700 сыновей султане Марокко Исмаиле ас-Самине или (особо и не строгавшем) Павле Дурове. Потому как дело не в количестве отпрысков, а в папских качествах!
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Инвестфорум ВТБ «Россия зовёт! Казань»: РТ – в тройке лидеров по инвестициямИнвестиционные стратеги дали прогноз по ставке и рублю, назвали топ-идеи для вложений и фаворитов рынка акций
Эксперты в Казани обсудили, как меняется инвестиционная активность бизнеса в условиях экономической нестабильности, современные стратегии, прогнозы и финансовые инструменты. Особый акцент был сделан на роли частных инвесторов: Татарстан лидирует по их количеству — в республике насчитывается более 1 млн 200 тыс. человек.
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Лидия Григорьева: «Казань была самой большой любовью Равиля Бухараева»Лидия Григорьева – о том, каким поэтом и человеком был Равиль Бухараев
«Он не корысти ради уехал и не покоя и благополучия искал. Недаром одна из главных его книг называется «Дорога Бог знает куда», – напоминает Лидия Григорьева, вдова Равиля Бухараева, которому сегодня исполнилось бы 75 лет. Поэтесса, живущая попеременно в Лондоне и Москве, рассказала «Татар-информу», каким был большой русский и татарский писатель.
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«Воспитатель года России – 2026» Елена Бербина: «Дети научили меня гибкости»Воспитатель казанского детского сада №78 разработала игру для развития коммуникативных навыков ребенка
Впервые участник из Татарстана стал победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В этом году симпатии жюри завоевала воспитатель детского сада №78 Казани Елена Бербина. Педагог рассказала «Татар-информу» о том, почему выбрала эту профессию, чему ее научили дети, а также о своей авторской методике, которую представила на конкурсе.
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Эксперты-индологи: отношениям России и Индии не страшна внешняя конъюнктура
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Прекратить кризис: как «Ак Барс» добыл вымученную победу после неудачной серии
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«ТАЙМ», Тукай и Джалиль в школах РФ, дизельная порка Зеленского: акценты недели
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«Минниханов сделал больше, чем просто ход конем»: как закончился форум «ТАЙМ»
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
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