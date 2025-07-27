«Стрела-Ак Барс» победила «Енисей-СТМ» и вышла в финал Кубка России

Фото: пресс-служба РК "Стрела-Ак Барс"

Сегодня «Стрела-Ак Барс» победила «Енисей-СТМ» у себя дома (48:24) в полуфинале Кубка России. Тем самым казанцы вышли в финал турнира.

В решающей стадии «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 7 сентября в Москве. По пути к решающей стадии казанцы победили «Славу» (40:3) в четвертьфинале. «Железнодорожники» же прошли «Металлург» (69:14) и «Красный Яр» (19:10).

«Это была первая игра для обеих команд после перерыва, поэтому особенно в первом тайме у нас было много ошибок и штрафных. Об этом мы говорили в перерыве − нужно было убрать ошибки и штрафные, команда с этим хорошо справилась: во втором тайме здорово играли по ветру, заставляли «Енисей-СТМ» ошибаться в их зоне и наказывали их за эти ошибки. Много раз играли с этим соперником, хорошо знали, что от них ожидать и ко многому из того, что они играют, мы готовились. Плюс приготовили специально под них несколько комбинаций, они сегодня сработали. Регби − очень интересная игра: иногда мяч отскакивает вам в руки, иногда против вас, сегодня отскок был на нашей стороне. В этом матче все парни бились друг за друга − мы отставали по счету, но не переставали верить в победу, не переставали бороться и смогли достичь цели. Надеемся, что это придаст Алексею Бурдину, в чью поддержку был матч, положительных эмоций, поможет ему продолжать оставаться позитивным, не сдаваться и верить,что все будет хорошо», – отреагировал на победу главный тренер казанцев ДжейПи Нил.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Енисей-СТМ».