«Стрела-Ак Барс» не сумела в третий раз взять Суперкубок России по регби

Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» уступил в матче с московским «Динамо» и не сумел в третий раз взять Суперкубок России по регби.

После первого тайма казанцы были впереди со счетом 6:8. Во втором тайме борьба стала более напряженной, особенно во второй его половине. Несмотря на все усилия игроков татарстанского клуба и их наставника Джей ПиНила, встреча завершилась со счетом 20:17 в пользу подопечных Юрия Кушнарева.

Ранее «Стрела-Ак Барс» дважды становилась обладателем Суперкубка России по регби: в 2024-м казанцы обыграли пензенский «Локомотив», в 2025-м – красноярский «Енисей-СТМ». При этом с 2017 по 2023 год Суперкубок не разыгрывался.

«Динамо-Москва» одержало первую с 2021 года победу над «Стрелой» в регбийных матчах. Теперь на счету казанского клуба девять выигранных встреч, а на счету московского – две. Впрочем, в 2025 году столичное «Динамо» уже брало верх над «Стрелой» в финальном матче чемпионата России по регби-7.

Встреча прошла на стадионе «ВВА-Подмосковье» в подмосковном Монине. Стадион посетили 5957 зрителей.