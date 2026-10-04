«Стрела-Ак Барс» и «Енисей-СТМ» сыграют в полуфинале чемпионата России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанская «Стрела-Ак Барс» 4 октября встретится с красноярским «Енисеем-СТМ» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по регби. Игра пройдет на стадионе «Центр Регби» и начнется в 14:00.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в Казани. Хозяева по ходу матча уступали со счетом 0:28, однако сумели отыграться и завершить встречу вничью – 33:33.

В стартовый состав «Енисея-СТМ» вернется Рамиль Гайсин, который займет позицию десятого номера. Остальные игроки обеих команд выйдут на поле в привычных сочетаниях.