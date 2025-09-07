«Стрела-Ак Барс» – обладатель Кубка России-2025 по регби
Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории стал обладателем Кубка России.
В финальном матче подопечные Джей-Пи Нила одержали уверенную победу над пензенским Локомотивом» со счетом 13:7.
Финал Кубка России-2025 по регби прошел в Москве на «ВТБ-Арене – Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина».
Напомним, ранее «Стрела-Ак Барс» становилась победителем Кубка России в 2023 году.
Кроме того, татарстанцы дважды удостаивались титула обладателей Суперкубка России. В 2024 году в финале турнира они обыграли «Локомотив-Пензу», а в 2025-м - «Енисей-СТМ».
«Локомотив» – «Стрела-Ак Барс» – 7:13 (7:3)
Попытки: Ван Ройен (3) – Корфф (68), Карзанов (75).
Реализации: Янюшкин (4) – нет.
Штрафные: нет – Мараис (22).
Жёлтые карточки: Нодье (65), Поливалов (66) – нет.
Лучший игрок матча – Руди Ван Ройен («Локомотив»).